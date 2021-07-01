Şarkının geliri şiddet gören kadınlara

Oyuncu, Barış Manço'nun "Lambaya Püf De" şarkısını sözlerini değiştirerek yorumladı.

Oyuncu, Barış Manço'nun "Lambaya Püf De" şarkısını sözlerini değiştirerek yorumladı. Şarkı, Moko Yapım etiketiyle yayınlandı.

"Lambaya Püf De"nin sözlerini de yazan Batur, "Amacımız, şiddet gören kadınların sesi olmak. Önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili başka projelerimiz de olacak" dedi.

Şarkının aranjesini Los Angeles'ta yaşayan Armağan Azak'ın yaptığını belirten Batur, "Projeden elde edilen gelirle şiddet gören kadınlara destek olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet