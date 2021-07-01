Şarkının geliri şiddet gören kadınlara
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarkının geliri şiddet gören kadınlara

Şarkının geliri şiddet gören kadınlara
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu, Barış Manço'nun "Lambaya Püf De" şarkısını sözlerini değiştirerek yorumladı.

Oyuncu, Barış Manço'nun "Lambaya Püf De" şarkısını sözlerini değiştirerek yorumladı. Şarkı, Moko Yapım etiketiyle yayınlandı.

"Lambaya Püf De"nin sözlerini de yazan Batur, "Amacımız, şiddet gören kadınların sesi olmak. Önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili başka projelerimiz de olacak" dedi.

Şarkının aranjesini Los Angeles'ta yaşayan Armağan Azak'ın yaptığını belirten Batur, "Projeden elde edilen gelirle şiddet gören kadınlara destek olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Varank
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Şevval Şahin
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şarkının geliri şiddet gören kadınlara - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 08:09:15. #1.14#

title