Şarkılarını Ayvalıkgücü Belediyespor İçin Seslendirdi

Son yıllarda Türkiye'nin en popüler sanatçılarından biri olan Koray Avcı, sahne aldığı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde en güzel şarkılarını Ayvalıkgücü Belediyespor için seslendirdi. Ayvalık Belediyesi'ne ait Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde, Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Güngör Sezer, kırmızı-beyazlı kulübün yöneticileri, teknik heyet ve sporcular da yaklaşık 5 bin kişilik seyircinin arasında yer aldı. Dillerde pelesenk olan eski ve yeni şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Koray Avcı yaklaşık 3 saat süresince sahnede kaldı. Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce hayranıyla şarkı aralarında esprili sohbetler etmeyi de ihmal etmeye Koray Avcı, Bölgesel Amatör Lig'de top koşturan Ayvalıkgücü Belediyespor'un yeniden profesyonel lige çıkacağına inandığını söyledi. Konser sonunda ayakta alkışlanan Avcı'nın özellikle son albümü Senin İçin Değer'de yer alan parçaları ise Ayvalıklı hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

(İHA)