Şarkılarda dostluk buluşması
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Koronavirüs, Kazakistan, Türkiye, Magazin

Şarkılarda dostluk buluşması

Dünyayı hızlıca saran Covid19 – Corona Virüs içerisinde dünya sanatçıları ve kültür sanat faaliyetleri de büyük değişime uğradı. Yalnız aksamadı. Bu sebeple challenge uygulamaları yapılan müzik çalışmalarına bu sefer Kazakistan'da katıldı.

22.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:32
Şarkılarda dostluk buluşması

Türkistan şehri tarih açısından çok zengindir. Geçmiş yüzyılların Türkçe konuşan halklarının geleneklerini ve bilincini unutmayan kalıntılar bulunmaktadır. Kozha Akhmet Yasavi Türbesi, Türk halkının manevi birliğininde merkezidir. Bugün, Kazakistan, dünyadaki diğer ülkeler gibi, Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Türkiye ve Azerbaycan'dan ünlü şarkıcılar, Kazakistan sanat ustaları hep beraber birlikte sevgili Türkistan'ına katıldı ve insanlığı dostlukta birleşmeye çağrıda bulundu. Özellikle senfoni orkestraları ve müzisyenlerin bir arada yaptıkları uygulamalar dünya müzikseverleri tarafından büyük ilgi görüyor. Kazakistan'da da bunu koordine edip, öncülük eden ve yönetmenliğini ünlü müzisyen, şarkıcı Meirhan Aliakbarov'un gerçekleştirdiği özel bir çalışma şimdiden konuşulmaya başlandı. Türkiye'den de 13 farklı dilde şarkılar okuyan ve ülkemizi geçmiş yıllarda müzik festivallerinde farklı programlarla temsil etmiş olan,

Sanatçı – Müzik Eğitmeni – Çilem DUMAN'da bu projede Türkiye'den tek isim.

Ünlü yönetmen, fotoğraf sanatçısı Ali Eşitmez 'de kendi kadrajından klibin

Türkiye çekimine destek olmuştur.

Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı süreçte bir nebze katkıları olduğunu söyleyerek sanatlarını icra eden tüm yerli ve yabancı sanatçılarada tam destek vererek ilerleyeceğini de ifadelerine ekleyen Çilem Duman'ın okuduğu eserin sözleri.

Sayısız milletin yurdu

Yuvana sığındı

Tarihimin simgesi

Değerli Türkistan'ım

Namusunla iraden

Kökünde uyandı

Olsun diyorum Türk eli

Geleceğin açık

Sonsuz hislerimi

Şarkımla anlatırım

Türkistan Turan'ın

Seni Seviyorum

Mangilik sezimdi

Animmen aktaram

Turkistan Turanym

Ozinmen maktanam

Kazakistan dan katılanlar Sanatçılar;

Altynay Jorabayeva

Isayev Baurjan

Askar Jaylaubayev

Arapbayeva Marjan

Askar Tau

Bota Kerimbekova

Nurjan Kaljan

Nurjamal Ussenbayeva

Dasan Ali

Jalgas Kenesov

Narmin Karimbayova

Meirjan Aliakbarov

Azarbaycan TofigHajiyev

Kaynak: Snob Magazin

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