Şarkılarda dostluk buluşması
Dünyayı hızlıca saran Covid19 – Corona Virüs içerisinde dünya sanatçıları ve kültür sanat faaliyetleri de büyük değişime uğradı. Yalnız aksamadı. Bu sebeple challenge uygulamaları yapılan müzik çalışmalarına bu sefer Kazakistan'da katıldı.
Türkistan şehri tarih açısından çok zengindir. Geçmiş yüzyılların Türkçe konuşan halklarının geleneklerini ve bilincini unutmayan kalıntılar bulunmaktadır. Kozha Akhmet Yasavi Türbesi, Türk halkının manevi birliğininde merkezidir. Bugün, Kazakistan, dünyadaki diğer ülkeler gibi, Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Türkiye ve Azerbaycan'dan ünlü şarkıcılar, Kazakistan sanat ustaları hep beraber birlikte sevgili Türkistan'ına katıldı ve insanlığı dostlukta birleşmeye çağrıda bulundu. Özellikle senfoni orkestraları ve müzisyenlerin bir arada yaptıkları uygulamalar dünya müzikseverleri tarafından büyük ilgi görüyor. Kazakistan'da da bunu koordine edip, öncülük eden ve yönetmenliğini ünlü müzisyen, şarkıcı Meirhan Aliakbarov'un gerçekleştirdiği özel bir çalışma şimdiden konuşulmaya başlandı. Türkiye'den de 13 farklı dilde şarkılar okuyan ve ülkemizi geçmiş yıllarda müzik festivallerinde farklı programlarla temsil etmiş olan,
Sanatçı – Müzik Eğitmeni – Çilem DUMAN'da bu projede Türkiye'den tek isim.
Ünlü yönetmen, fotoğraf sanatçısı Ali Eşitmez 'de kendi kadrajından klibin
Türkiye çekimine destek olmuştur.
Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı süreçte bir nebze katkıları olduğunu söyleyerek sanatlarını icra eden tüm yerli ve yabancı sanatçılarada tam destek vererek ilerleyeceğini de ifadelerine ekleyen Çilem Duman'ın okuduğu eserin sözleri.
Sayısız milletin yurdu
Yuvana sığındı
Tarihimin simgesi
Değerli Türkistan'ım
Namusunla iraden
Kökünde uyandı
Olsun diyorum Türk eli
Geleceğin açık
Sonsuz hislerimi
Şarkımla anlatırım
Türkistan Turan'ın
Seni Seviyorum
Mangilik sezimdi
Animmen aktaram
Turkistan Turanym
Ozinmen maktanam
Kazakistan dan katılanlar Sanatçılar;
Altynay Jorabayeva
Isayev Baurjan
Askar Jaylaubayev
Arapbayeva Marjan
Askar Tau
Bota Kerimbekova
Nurjan Kaljan
Nurjamal Ussenbayeva
Dasan Ali
Jalgas Kenesov
Narmin Karimbayova
Meirjan Aliakbarov
Azarbaycan TofigHajiyev