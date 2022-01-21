Şarkılar söyleyerek karnelerini aldılar

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Törende dereceye giren öğrencilere karnelerinin yanında madalya ve hediyeler de verildi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 18 milyon öğrencinin karnelerini almasıyla sona erdi. Ülke genelinde olduğu gibi Bağcılar'da da İstanbul Ticaret Odası İlkokulu'nda özel bir etkinlik düzenlendi. Karne günü sebebiyle öğretmen ve öğrenciler, sınıflarını rengarenk balon, çiçek, kağıt ve rafyalarla süsledi. Programa katılan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, özenle hazırlanan ortamdan dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Dereceye girenlere madalya verildi

Karne dağıtımı öncesi 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yeteneklerini sergiledi. Kimi şiir okudu kimi de grup halinde şarkılar söyledi. Miniklerin performansı büyüklerinden büyük alkış aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda çocuklara karneleri verildi. Öğrenciler arasında dereceye girenlere ise madalyaları ve hediyeleri takdim edildi. Protokol üyeleri, iki hafta süreyle okuldan ayrı kalacak öğrencilerine tatili verimli geçirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Sizleri çok seviyorum

Öte yandan Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde bulunan Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi'nde de karne heyecanı yaşandı. Kreşte eğitim gören 4-6 yaş aralığındaki 71 çocuğa da karneleri dağıtıldı. Öğrencilerin sevincini paylaşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yayımladığı mesajda şunları söyledi: "Başarılarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu, sağlıklı bir tatil geçirmenizi diliyorum. Sizleri çok seviyorum."

Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak.

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