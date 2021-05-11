Şarkılar Coşkun Sabah'ı söyledi
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Şarkılar Coşkun Sabah'ı söyledi

Şarkılar Coşkun Sabah'ı söyledi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler'in bu bölümünde Türk Müziği'nin sevilen sanatçısı Coşkun Sabah'ın şarkıları söylendi.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler'in bu bölümünde Türk Müziği'nin sevilen sanatçısı Coşkun Sabah'ın şarkıları söylendi. Anılar, Aşığım Sana, Hatıram Olsun, Baharı Bekleyen Kumrular gibi Coşkun Sabah'ın en sevilen şarkıları Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlandı.

 COŞKUN SABAH ŞARKILARIYLA COŞTURDU...

Şarkılar Bizi Söyler'in bu hafta ki onur konuğu Coşkun Sabah idi. Ünlü sanatçı şarkılarını seslendirdikten sonra sahnede gözyaşlarını tutamadı. Sabah, program ekibinin hayat hikayesiyle ilgili hazırladığı belgeseli izlerken duygusal anlar yaşadı. Seneler önce Muazzez Abacı'nın sahnesinde ud çalarken çekilen videolarını gören Coşkun Sabah gözyaşlarını tutamadı.

 COŞKUN SABAH GECESİNDE UNUTULMAZ ŞARKILAR...

Coşkun Sabah şarkılarıyla renklenen Şarkılar Bizi Söyler'in bu bölümüne birbirinden değerli ünlü sanatçılar da konuk oldu. Taverna Müziği'nin öncülerinden Ümit Besen, Türk Müziği'nin güçlü yorumcusu Haktan, Türk Pop Müziği'nin naif sesi Baha ve ünlü bestekar Ahmet Selçuk İlkan' da Coşkun Sabah gecesinin kıymetli konuklarındandılar. Bu değerli gecede Ümit Besen, Haktan ve Baha kendi yorumlarıyla en sevilen Coşkun Sabah şarkılarını yorumladılar. Ünlü sanatçılar gecede Coşkun Sabah şarkılarının yanı sıra kendi hit parçalarından da seslendirdiler. Söylenen birbirinden güzel şarkıların yanı sıra geceye programın akustik bölümünde yapılan eğlenceli sohbetleriyle de geceye renk kattı. Geceye damga vuran bir başka eğlenceli olay ise Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin dansları oldu. Hüsnü Şenlendirici'nin klarnet resitali yaptığı dakikalarda kendini tutamayıp sahne çıkan Sibel Can, muhteşem dans figürleriyle herkesi kendine hayran bıraktı.

 Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken'in üstlendiği, Türkiye'nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söylendiği program "Şarkılar Bizi Söyler" yeni bölümleri ile her Pazartesi Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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