"Şarkılar Bizi Söyler" yeni sezonda da Kanal D'de!
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"Şarkılar Bizi Söyler" yeni sezonda da Kanal D'de!

'Şarkılar Bizi Söyler' yeni sezonda da Kanal D'de!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Altun, geçirdiği rahatsızlık sonucu programa ara vermek zorunda kalmıştı.

Altun, geçirdiği rahatsızlık sonucu programa ara vermek zorunda kalmıştı. "Şarkılar Bizi Söyler", yeni sezonda Kanal D ekranında yeniden seyircisiyle buluşacak. Sibel Can ve Hakan Altun'un sunacağı programda Hüsnü Şenlendirici de klarnetiyle iki sanatçıya eşlik edecek. Programda her hafta müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran bir isim yer alacak. Programın çekimleri eylül ayında başlayacak.

Kaynak: Hürriyet

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