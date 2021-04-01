Şarkılar Bizi Söyler yayın günü mü değişti? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak?

Ekranların sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler bugün Kanal D'de yayınlanmadı. Bunun ardından Şarkılar Bizi Söyler günü mü değişti, yeni bölümü ne zaman olacak merak edildi. Peki Şarkılar Bizi Söyler yayın günü mü değişti? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak?

Şarkılar Bizi Söyler bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler bugün neden yayınlanmadı? Şarkılar Bizi Söyler günü mü değişti? gibi sorular vatandaşlar tarafından soruluyor. Sevilen program bugün yayınlanmadı. Bunun ardından Şarkılar Bizi Söyler bitti mi, final mi yaptı merak edildi. Detaylar haberimizde.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şarkılar Bizi Söyler Pazartesi günleri saat 20:00 'da Kanal D ekranlarına gelecek. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü 5 Nisan Pazartesi Kanal D'de olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YAYIN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Şarkılar Bizi Söyler programı kaldığı yerden devam ediyor. Program normalde Perşembe günleri yayınlanıyordu. Fakat gün değişikliği olduğu için Şarkılar Bizi Söyler artık Pazartesi günleri ekranlara gelecek. Yani Şarkılar Bizi Söyler bitmedi ve final yapmadı. Sadece günü değişti. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleri her hafta Pazartesi günü ekranlara gelecek.