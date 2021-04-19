Şarkılar Bizi Söyler Samir Özer kimdir? Samir Özer kaç yaşında?
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Şarkılar Bizi Söyler Samir Özer kimdir? Samir Özer kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler Samir Özer kimdir? Samir Özer kaç yaşında?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sami Özer Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan Sami Özer, ekranda gösterdiği performansla göz doldurdu. Peki, Sami Özer kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Samir Özer'e katılan Sami Özer Samir Özer kaç yaşında?

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Sami Özer, şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Seslendirdiği parçalarla beğeni toplayan Sami Özer izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Samir Özer kimdir? Samir Özer , kaç yaşında?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUĞU SAMİR ÖZER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1950

Kaç yaşında: 71yaşında

Nereli: İstanbul

Sami Savni Özer (1950, İstanbul) Türk tasavvuf müziği sanatçısı. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edildi ve 13 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk müziği eğitimi aldı. Eğitimi sonrası, Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara sahip oldu. 1974 yılında yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü aldı. Sonraki yıllarda TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'nda bir süre görev yaptı.

1985 yılında Türk Tasavvuf Mûsikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda Cerrahi Dergahı'nın lideri Sefer Dal ile uzun süre çalışmalar yaptı. Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikleri "Bu Ne Biçim Hikâye Böyle" ve "Fırtınalar" adlı şarkılarını Mazhar Alanson'la birlikte seslendirdi. Fahir Atakoğlu'nun çeşitli çalışmalarına eşlik etti. Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte sahne aldı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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