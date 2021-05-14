Şarkılar Bizi Söyler ne zaman? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler konusu nedir? Konuk geliyor mu? Şarkılar Bizi Söyler ilk bölümde neler oldu?

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler konusu nedir? Şarkılar Bizi Söyler sunucusu kim? Şarkılar Bizi Söyler Konuk geliyor mu? İşte detaylar haberimizde...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler Pazartesi akşamı 20.00'da Kanal D'de!

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUSU

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler", Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Türkiye'nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söyleneceği programın yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken üstleniyor.