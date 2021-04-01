Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Şarkılar Bizi Söyler neden yayınlanmadı?
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Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Şarkılar Bizi Söyler neden yayınlanmadı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Şarkılar Bizi Söyler neden yayınlanmadı?

Şarkılar Bizi Söyler bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler bugün neden yayınlanmadı? Şarkılar Bizi Söyler günü mü değişti? gibi sorular vatandaşlar tarafından soruluyor. Sevilen program bugün yayınlanmadı. Bunun ardından Şarkılar Bizi Söyler bitti mi, final mi yaptı merak edildi. Detaylar haberimizde.

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Ekranların sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler bugün Kanal D'de yayınlanmadı. Bunun ardından Şarkılar Bizi Söyler günü mü değişti, yeni bölümü ne zaman olacak merak edildi. Peki Şarkılar Bizi Söyler neden yok, günü mü değiştirildi? Şarkılar Bizi Söyler yeni günü ne zaman? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta başlıyor?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Şarkılar Bizi Söyler programı kaldığı yerden devam ediyor. Program normalde Perşembe günleri yayınlanıyordu. Fakat gün değişikliği olduğu için Şarkılar Bizi Söyler artık Pazartesi günleri ekranlara gelecek. Yani Şarkılar Bizi Söyler bitmedi ve final yapmadı. Sadece günü değişti. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleri her hafta Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Şarkılar Bizi Söyler neden yayınlanmadı?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şarkılar Bizi Söyler Pazartesi günleri saat 20:00 'da Kanal D ekranlarına gelecek. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü 5 Nisan Pazartesi Kanal D'de olacak.

Mustafa Şirin
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