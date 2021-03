Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler 4 Mart Perşembe konuk var mı, 2. bölümünde hangi şarkılar söylenecek?

Kanal D'nin yeni programlarından olan Şarkılar Bizi Söyler müzik programı, Sibel Can ve Hakan Altuğ ve Hüsnü Şenlendirici gibi ünlü isimleri bir araya getirdi. Şarkılar Bizi Söyler, müzik ve eğlence programı hakkında merak edilenler haberimizde. Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta?Şarkılar Bizi Söyler 4 Mart Perşembe konuk var mı? İşte detayları!

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanal D'nin yeni programlarından olan "Şarkılar Bizi Söyler" her Perşembe akşamı saat 20.00 ' de seyircisiyle buluşacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 4 MART PERŞEMBE KONUK VAR MI?

Şarkılar Bizi Söyler 'in bu akşam yayınlanacak olan 2. Bölümünde konuk olacak mı? sorusu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler 'in sunuculuğunu yapan Türk Müziğinin güzel sesi Sibel Can ile Hakan Altuğ'dur. Muhteşem ikili ile birlikte onlara eşlik eden klarnet virtiözü Hüsnü Şenlendiri de her Perşembe akşamı programda yer olarak geceyi şenlendirecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN 2. BÖLÜMÜNDE HANGİ ŞARKILAR SÖYLENECEK?

İlk bölümünde Müslüm Gürses şarkıları söylenen müzik-eğlence programının bu akşam yayınlanacak ikinci bölümünde hangi şarkılar seslendirilecek konusu merak ediliyor.

En güzel Orhan Gencebay şarkıları

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler'in ikinci bölümünde müziğin zamansız şarkılarının babası Orhan Gencebay şarkıları söylenecek.

-Batsın Bu Dünya,

- Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver,

-Bana Kaderimin Bir Oyunu Mu Bu,

-Yarabbim,

-Ya Evde Yoksan,

- Dil Yarası

gibi Orhan Gencebay'ın en güzel şarkıları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlanacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2. BÖLÜM FRAGMANI!