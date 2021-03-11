Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? 11 Mart Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

Ekranlar karşısına yeni gelen Şarkılar Bizi Söyler müzik programı Kanal D'de yayınlanıyor. Geçen haftalarda ilk bölümü yayınlanan eğlenceli müzik programı hakkında bilgiler haberimizde. Şarkılar Bizi Söyler 11 Mart Perşembe konuk var mı? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? ? 11 Mart Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Kanal D'nin yeni programlarından olan Şarkılar Bizi Söyler müzik programı, Sibel Can ve Hakan Altuğ ve Hüsnü Şenlendirici gibi ünlü isimleri bir araya getirdi. Şarkılar Bizi Söyler, müzik ve eğlence programı hakkında merak edilenler haberimizde. Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler 11 Mart Perşembe konuk var mı? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? 11 Mart Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanal D'nin yeni programlarından olan "Şarkılar Bizi Söyler" her Perşembe akşamı (bu akşam) saat 20.00 ' de seyircisiyle buluşacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER 11 MART!

Şarkılar Bizi Söyler 'in bu akşam yayınlanacak olan 3. Bölümünde konukları Kibariye, Kubat, Niran Ünsal ve Nilgün Belgün'dür.

Şarkılar Bizi Söyler 'in bu akşam yayınlanacak olan 3. Bölümünde konuk olacak mı? sorusu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler 'in sunuculuğunu yapan Türk Müziğinin güzel sesi Sibel Can ile Hakan Altuğ'dur. Muhteşem ikili ile birlikte onlara eşlik eden klarnet virtiözü Hüsnü Şenlendiri de her Perşembe akşamı programda yer olarak geceyi şenlendirecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN 2. BÖLÜMÜNDE HANGİ ŞARKILAR SÖYLENECEK?

İlk bölümünde Müslüm Gürses şarkıları söylenen müzik-eğlence programının bu akşam yayınlanacak üçüncü bölümünde Sezen Aksu şarkıları söylenecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!