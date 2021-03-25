Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? 25 Mart Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Ekranların sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler müzik programı yeni bölümü ile Kanal D'de yayınlanıyor. Eğlenceli program hakkında Şarkılar Bizi Söyler 11 Mart Perşembe konuk var mı, Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. 25 Mart Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Kanal D'nin sevilen programlarından olan Şarkılar Bizi Söyler müzik programı, Sibel Can ve Hakan Altuğ ve Hüsnü Şenlendirici gibi ünlü isimlerin sunumuyla ekrana geliyor: Şarkılar Bizi Söyler, müzik ve eğlence programı hakkında merak edilenler haberimizde. Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler 25 Mart Perşembe konuk var mı? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? 11 Mart Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler 5. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren şarkıları söylenecek!

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ünlü komedyen Cem Yılmaz ve ünlü oyuncu Zafe Algöz oluyor. Eğlencenin ve müziğin tadını çıkaracağınız bir bölüm geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şarkılar Bizi Söyler perşembe akşamı 20.00'da Kanal D'de!

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