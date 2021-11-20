Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 20 Kasım Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler kim var? Ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şarkılar Bizi Söyler konukları! 20 Kasım Şarkılar Bizi Söyler'de kim var? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? soruları ve başlıkları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Müzik şöleni yaşatan programın 25. yeni bölüm konukları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta birbirinden başarılı konuklar ile ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in 20 Kasım konukları kimler?

Kanal D ekranlarının müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını tema ediniyor. Konuklarla birlikte o sanatçının şarkıları seslendiriliyor ve keyifli sohbetler ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler ekranlara geliyor. Kanal D'ekrana geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde en sevilen Arabesk şarkılar seslendiriliyor! Bu bölümün konukları Bülent Serttaş, Ceylan, Berdan Mardini ve Altay oluyor.

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