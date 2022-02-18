Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler kim var? Ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kadrosuyla büyük beğeni toplayan Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonda cumartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları merak ediliyor. Peki, 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler'de kim var? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler konuklar kim? İşte 19 Şubat 2021 Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları.. Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!
Şarkılar Bizi Söyler konukları! 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler'de kim var? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? soruları ve başlıkları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Müzik şöleni yaşatan programın 25. yeni bölüm konukları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta birbirinden başarılı konuklar ile ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in 19 Şubat konukları kimler?
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?
Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI
Şarkılar Bizi Söyler 37. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karışık Kaset" konsepti yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Şevval Sam ve Kaan Sekban oluyor.
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!
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