Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanı izle!

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Şarkılar Bizi Söyler 17. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Yavuz Bingöl, Mümin Sarıkaya ve Yılmaz Vural oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta, Türk Halk Müziği Türküleri gecesi yaşanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yılmaz Vural

Yavuz Bingöl

Mümin Sarıkaya

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ SEZONUYLA EKRANLARDA

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler", Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Türkiye'nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söyleneceği programın yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken üstleniyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

