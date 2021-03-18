Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta başlayacak?
18.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:38
Şarkılar Bizi Söyler programının konukları merak ediliyor. Yeni bölümde kimlerin konuk olacağı merak edilirken Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta başlayacak, konusu da araştırılıyor. İşte, Şarkılar Bizi Söyler programının detayları…
Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler programı hakkında araştırmalar yapıyor. İzleyiciler, program hakkında Şarkılar Bizi Söyler konukları kim ve Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta başlayacak gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Şarkılar Bizi Söyler programı bugün (Perşembe), 20.00'de Kanal D ekranında olacak.