Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? 11 Aralık Şarkılar Bizi Söyler Roman Gecesi'nde bu haftaki konukları!

Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? 11 Aralık Şarkılar Bizi Söyler'de kim var? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? soruları ve başlıkları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Müzik şöleni yaşatan programın 28. yeni bölüm konukları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta birbirinden başarılı konuklar ile ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in 11 Aralık konukları kimler?

KISA SÜREDE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kanal D ekranlarının müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını tema ediniyor. Konuklarla birlikte o sanatçının şarkıları seslendiriliyor ve keyifli sohbetler ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler ekranlara geliyor. Kanal D'ekrana geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI

Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Roman gecesi rüzgarı esecek. Roman gecesi konseptli yeni bölümüne Güllü, Balık Ayhan, Tarık Mengüç, Harem, Ümmiye, Cem Bergamalı ve Sinan Zorbey konuk oluyor.

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