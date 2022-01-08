Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yeni bölüm yok mu, neden yok? 8 Ocak Şarkılar Bizi Söyler yok mu? Bu akşam olmayacak mı, ara mı verdi?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTA YENİ BÖLÜM YOK MU, NİYE YOK?

Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yılbaşı arasından dolayı yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Program geçen hafta yılbaşı özel programı yapmıştı. Bu hafta ise yılbaşı arası veriyor. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır program bitmedi veya final yapmadı. Sadece 1 hafta yılbaşı tatili yapmıştır. Bundan dolayı yeni bölüm haftaya yayınlanacak.

8 OCAK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 - Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar bölümü)

00:45 - Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SUNUCULARI KİMDİR?

Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı.

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