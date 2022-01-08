Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yeni bölüm yok mu, neden yok? 8 Ocak Şarkılar Bizi Söyler yok mu? Bu akşam olmayacak mı, ara mı verdi?
Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler bugün yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yeni bölüm yok mu, neden yok? 8 Ocak Şarkılar Bizi Söyler yok mu? Bu akşam olmayacak mı, ara mı verdi? merak etti. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bugün yok mu, neden yok? İşte bilgiler...
Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yeni bölüm yok mu, neden yok? 8 Ocak Şarkılar Bizi Söyler yok mu? Bu akşam olmayacak mı, ara mı verdi?
Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yılbaşı arasından dolayı yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Program geçen hafta yılbaşı özel programı yapmıştı. Bu hafta ise yılbaşı arası veriyor. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü haftaya yayınlanacak.
Hayır program bitmedi veya final yapmadı. Sadece 1 hafta yılbaşı tatili yapmıştır. Bundan dolayı yeni bölüm haftaya yayınlanacak.
- 18:45 - Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 - Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar bölümü)
- 00:45 - Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı
Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı.
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