Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam yayın akışında görülmüyor. İlgiyle takip edilen eğlence programının neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. Peki Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak? Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam yayın akışında görülmüyor. İlgiyle takip edilen eğlence programının neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. Peki Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak? Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEDEN YOK?

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Programın yerine Star Wars filminin getirilmesi üzerine akıllara "Şarkılar Bizi Söyler bitti mi, neden yok?" sorularını getirdi.

Bitlis-Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimizin hayatını yitirmesi, 4 askerimizin ise yaralanması nedeniyle Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yayından kaldırıldı.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen program önümüzdeki hafta 11 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.