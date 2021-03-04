Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

04.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:10
Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam yayın akışında görülmüyor. İlgiyle takip edilen eğlence programının neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. Peki Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak? Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam yayın akışında görülmüyor. İlgiyle takip edilen eğlence programının neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. Peki Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak? Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEDEN YOK?

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Programın yerine Star Wars filminin getirilmesi üzerine akıllara "Şarkılar Bizi Söyler bitti mi, neden yok?" sorularını getirdi.

Bitlis-Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimizin hayatını yitirmesi, 4 askerimizin ise yaralanması nedeniyle Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yayından kaldırıldı.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen program önümüzdeki hafta 11 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Sedat Kapurtu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 20:12:05. #1.14#
title