Şarkılar Bizi Söyler 3 Mayıs konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta?
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Şarkılar Bizi Söyler 3 Mayıs konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta?

Şarkılar Bizi Söyler 3 Mayıs konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Magazin

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler 3 Mayıs konukları kim?

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programıŞarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler 3 Mayıs konukları kim?İşte detaylar haberimizde...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Şarkılar Bizi Söyler her Pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 3 MAYIS KONUKLARI KİM?

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk geliyor. Birbirinden ünlü konuklar ve sürprizlerle, her Pazartesi akşamı unutulmaz anların yaşanacağı programda, sevilen şarkılar, görkemli bir orkestra eşliğinde Türk müziğinin buğulu sesi Sibel Can ve prensi Hakan Altun'un yorumuyla hayat bulacak; klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de onlara eşlik edecek.

Konuklar:

CEYLAN ERTEM

Şarkılar Bizi Söyler 3 Mayıs konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta?

ENDER BALKIR

Şarkılar Bizi Söyler 3 Mayıs konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta?

HALUK LEVENT

Şarkılar Bizi Söyler 3 Mayıs konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta?


İSMAİL ALTUNSARAY

Şarkılar Bizi Söyler 3 Mayıs konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta?
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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