Şarkılar Bizi Söyle gün mü değiştirdi? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün? Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler?
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Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler Kanal D Şarkılar Bizi Söyler hangi gün? Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BUGÜN YOK MU?
Şarkılar Bizi Söyler her Perşembe saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanmaktaydı. Fakat, Şarkılar Bizi Söyler, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle yeni gününde Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?
Fantezi müziğin iki güçlü kadın ve erkek vokali ile klarnetin ustası... Bir yanda Sibel Can ve Hakan Altun diğer yanda Hüsnü Şenlendirici... Üç büyük sanatçı, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken'in üstlendiği program için ilk kez Kanal D ekranında buluşuyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ünlü komedyen Ata Demirer oluyor. Eğlencenin ve müziğin tadını çıkaracağınız bir bölüm geliyor.