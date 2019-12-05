Şarkikaraağaç'ta öğrencilere bağımlılıkla mücadele konferansı
Haberler » Güncel » Şarkikaraağaç'ta öğrencilere bağımlılıkla mücadele konferansı - Haber

Şarkikaraağaç'ta öğrencilere bağımlılıkla mücadele konferansı

Şarkikaraağaç ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezince öğrencilere bağımlılıkla mücadele konulu konferans verildi.

05.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:26
Şarkikaraağaç'ta öğrencilere bağımlılıkla mücadele konferansı

ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezince öğrencilere bağımlılıkla mücadele konulu konferans verildi.

Konferansta lise öğrencilerine bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği yönünde bilgilendirme yapıldı.

Konferansa Kaymakam Onur Yılmazer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kemik, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler