Şarkikaraağaç'ta öğrencilere bağımlılıkla mücadele konferansı
Şarkikaraağaç ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezince öğrencilere bağımlılıkla mücadele konulu konferans verildi.
05.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:26
Şarkikaraağaç ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezince öğrencilere bağımlılıkla mücadele konulu konferans verildi.
Konferansta lise öğrencilerine bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği yönünde bilgilendirme yapıldı.
Konferansa Kaymakam Onur Yılmazer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kemik, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.
Kaynak: AA