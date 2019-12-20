Şarkikaraağaç'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı
Haberler » Güncel » Şarkikaraağaç'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı - Haber

Şarkikaraağaç'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı gerçekleştirildi.

20.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:16
Şarkikaraağaç'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı

'nın ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe kaymakamı Onur Yılmazer'in başkanlığında yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut durum, hedef ve stratejik çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Kaymakam Yılmazer, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele üzerinde İçişleri Bakanı 'nun hassasiyetle durduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddet sorununun, toplumdaki tüm kesimlerin desteğiyle çözülebileceğini ifade eden Yılmazer, ilçedeki kamu kurumlarının yöneticilerinin üzerilerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Toplantıya, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Cumhuriyet Savcısı Galip Çağlar Kocaoğlu, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Şakir Hüseyin Aksöz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler