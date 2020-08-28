Şarkikaraağaç'ta düğünlere Kovid-19 denetimi
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Şarkikaraağaç'ta düğünlere Kovid-19 denetimi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düğünler denetleniyor.

Şarkikaraağaç'ta düğünlere Kovid-19 denetimi
28.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:27

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düğünler denetleniyor.

İlçe Emniyet Müdürü Yakup Akı, düğünlerin yapıldığı alanlara giderek vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

İlçedeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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