Şarkikaraağaç'ta düğünlere Kovid-19 denetimi
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düğünler denetleniyor.
28.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:27
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düğünler denetleniyor.
İlçe Emniyet Müdürü Yakup Akı, düğünlerin yapıldığı alanlara giderek vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
İlçedeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA