Şarkikaraağaç'ta 40 daire karantinaya alındı Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sitede bulunan 40 daire karantinaya alındı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sitede bulunan 40 daire karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulvikale Mahallesi'ndeki bir dairede bulunan 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu doğrultuda sitedeki 40 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Karantina kurallarına aykırı davranan kişiler için idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: AA