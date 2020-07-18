Şarkikaraağaç'ta 40 daire karantinaya alındı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sitede bulunan 40 daire karantinaya alındı.
18.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:05
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sitede bulunan 40 daire karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulvikale Mahallesi'ndeki bir dairede bulunan 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bu doğrultuda sitedeki 40 dairede karantina uygulaması başlatıldı.
Karantina kurallarına aykırı davranan kişiler için idari para cezası uygulanacak.
Kaynak: AA