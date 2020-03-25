Şarkikaraağaç HEM maske üretimine başladı Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü kursiyerleri, maske üretimine başladı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü kursiyerleri, maske üretimine başladı.

Üretilecek tek kullanımlık maskeler, ilçedeki sağlık çalışanlarına ve devlet kurumlarının ihtiyacında kullanılacağı belirtildi.

Okulu Müdür Mustan Ceylan'ın yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maskeye çok ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

Günlük bin maske ürettiklerini belirten Ceylan, "Devlet Hastanesinin talebi üzerine çalışmalara başladık. Usta öğreticimiz ve 10 kursiyerimiz ile maske üretiyoruz. Devlet kurumlarına ve Belediyemize üretim yapmaya çalışacağız. İlerleyen günlerde seri üretime geçip, kentin tamamının ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA