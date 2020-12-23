Şarkıcı Zeynep Sağdaş hayatının şokunu yaşadı! Evini soyan apartman görevlisi çıktı...
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Şarkıcı Zeynep Sağdaş hayatının şokunu yaşadı! Evini soyan apartman görevlisi çıktı...

23.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:21
Şarkıcı Zeynep Sağdaş hayatının şokunu yaşadı! Evini soyan apartman görevlisi çıktı...

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, konser vermek için sık sık şehir dışına çıkan şarkıcı Zeynep Sağdaş, köpeğini gezdirmesi için evinin bir anahtarını apartman görevlisi Barış G.'ye vermişti.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, konser vermek için sık sık şehir dışına çıkan şarkıcı Zeynep Sağdaş, köpeğini gezdirmesi için evinin bir anahtarını apartman görevlisi Barış G.'ye vermişti. Görevli, 30 Ekim'de Ankara'ya giden Sağdaş'ın isteği üzerine köpeğini gezdirdi. Akşam eve döndüğünde yatak odasındaki dağınıklığı fark eden Sağdaş, ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Pırlanta kolye, yüzük, bileklik ve altınlarının kaybolduğunu belirten şarkıcı polisi aradı. Kamera kayıtlarında görevlinin Sağdaş'ın odasına girdiği, komodinin üzerindeki tektaş yüzüğü eline alıp inceleyip bıraktığı, tekrar evde dolaşmaya devam ettiği ve yatak odasına yeniden döndüğü görüldü. Odadan çıkarken cebine bir şeyler koyarak ayrıldığı fark edilen görevli cezaevine gönderildi.

'SADECE ÇEKMECEDEN MESAİ ÜCRETIMI ALDIM'

İfadesi alınan apartman görevlisi, Sağdaş'ın köpeğini gezdirdikten sonra anahtarı sehpanın üzerinde bırakarak ayrıldığını, çıkarken yatak odasına da girdiğini, oradaki ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden 80 lira olan mesai ücretini aldığını kaydetti. Barış G. hakkında dava açıldı. 10 yıla kadar hapsi istenen şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Kaynak: Hürriyet

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