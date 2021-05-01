Şarkıcı Yurt, zirveden inmiyor
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Şarkıcı Yurt, zirveden inmiyor

Şarkıcı Yurt, zirveden inmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

"Benim O" adlı şarkısıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Tuğba Yurt, dijital platformlarda zirveden inmiyor.

"Benim O" adlı şarkısıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Tuğba Yurt, dijital platformlarda zirveden inmiyor.

Sevilen şarkıcı Tuğba Yurt, nisan ayı başında yayınlanan şarkısı "Benim O" ile kısa sürede YouTube'da 20 milyon izlenmeye ulaştı.

Ulusal radyolarda en çok çalan şarkılardan olan "Benim O", Apple Music listesinde günlerce en çok indirilen ve dinlenen şarkı olarak birincilik koltuğunu üç hafta boyunca kimseye kaptırmadı.

Şarkının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu belirten sanatçı Tuğba Yurt, "Özellikle de 'TikTok' platformundaki paylaşımları ilgiyle izliyorum. Listelerde zirvede olmak harika bir duygu. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Şarkıcı Yurt, zirveden inmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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