Şarkıcı Yılmaz Çelik, terör soruşturmasında tutuklandı
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Şarkıcı Yılmaz Çelik, terör soruşturmasında tutuklandı

Tunceli'de terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, tutuklandı.

10.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:16
Şarkıcı Yılmaz Çelik, terör soruşturmasında tutuklandı

'de terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı , tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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