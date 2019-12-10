Şarkıcı Yeşim Erçetin, Enes Batur'u eleştirdi

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37

Yedi yaşındaki kızıyla telefonla konuştuktan sonra sinirinin bozulduğunu söyleyen şarkıcı, "Enes Batur'a çok kızdım. Yedi yaşındaki kızımla bakıcısının aracılığıyla konuştum.

Kızımla konuşurken Enes Batur'un sesi geliyordu. Kızımın konuşması değişti Enes'in yüzünden... Erkek çocuğu gibi konuşuyor. 'Kanka' gibi sokak jargonu kullanıyor. Enes Batur biraz daha üslubunu düzeltirse bir anne olarak çok sevineceğim" ifadelerini kullandı.



