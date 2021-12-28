Şarkıcı Tan Taşcı, yılbaşı şenliği kapsamında Bodrum'da konser verdi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Şarkıcı ve söz yazarı Tan Taşcı, yılbaşı şenliği programı kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne aldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında, Bodrum Belediye Meydanı'nda sahneye çıkan şarkıcı, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Meydanı dolduranlar, Taşçı'nın söylediği şarkılara eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşçı, yeni yılda daha çok konserle sevenleriyle bir arada olmak istediğini söyledi.

İşini severek yaptığını belirten Taşçı, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür etti.

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız ciddi bir destek sağladı"

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun da üç farklı meydanda 14 gün sürecek yeni yıl partileri düzenleyeceklerini söyledi.

Yılbaşı akşamı özel bir gösteriye hazırlandıklarını anlatan Tutkun, "Yılbaşı akşamı meydanda Sertab Erener konserimiz olacak. Bizim 14 günlük partilerimize Kültür ve Turizm Bakanlığımız ciddi bir destek sağladı. Bodrum Müze Müdürlüğümüz vasıtasıyla Bodrum Kalesi yılbaşı akşamı kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve kale üzerinden 2022 balonu meydana salacağız. Şimdiden herkesi yılbaşı akşamı için Bodrum'a davet ediyorum." diye konuştu.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet