Şimal'in hastalığı 2022 yılında teşhis edildi ve kısa sürede müzik dünyasında da gündem oldu. Şarkıcı Şimal ne kanseriydi sorusunun yanıtı, onun yaşamını kaybettiği sürecin arkasındaki zorlu mücadeleyi de ortaya koyuyor. Güçlü duruşuyla tanınan sanatçı, sosyal medyada sık sık hayranlarına umut mesajları vermişti. Peki, Şimal hangi kanser türüyle mücadele etti? Hastalığı kaç kez nüksetti? İşte Şimal'in sağlık durumu hakkında tüm merak edilenler…

ŞARKICI ŞİMAL NE KANSERİYDİ?

2021 yılında meme kanserini yenerek sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal, bu kez beyninde tespit edilen tümör nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 39 yaşındaki sanatçının vefat haberi, hem sanat dünyasında hem de sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı.

ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşında olan Şimal, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Şimal kimdir sorusuna verilebilecek en net cevaplardan biri, onun üretken bir söz yazarı ve güçlü bir yorumcu olduğudur.

2012 yılında müzik kariyerinde önemli bir adım atan Şimal, "Başlangıç" adlı ilk albümünü müzikseverlerle buluşturmuştur. Bu albümde yer alan şarkılarla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, özellikle "Şimal Yıldızı" adlı eseriyle büyük beğeni kazanmıştır. Şimal kimdir diye merak edenler, onun hem söz yazarı hem de besteci kimliğiyle ön plana çıktığını bilmelidir.

Müzik kariyeri boyunca yaklaşık 400 şarkıya imza atan Şimal, "Ucuz Roman", "Ferman" ve "Ağla Ağla" gibi parçalarla geniş kitlelere ulaşmıştır. Kendi şarkılarının söz ve müziklerini büyük ölçüde kendisi yazan sanatçı, bağımsız bir müzikal duruş sergilemektedir.