Şarkıcı Sıla'yı Dövdüğü İddia Edilen Ahmet Kural'ın 3 Yıl Hapsi İstendi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Gençoğlu'nun şikayetinden sonra attığı video ile açıklama yapan Kural, "Karşılıklı itişme çıktı, kolunu tuttum" dedi. Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, Kural'ın bu açıklamasından dolayı 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "kasten yaralama" suçundan da yargılanması ve verilecek cezanın emsal nitelik taşıması talep etti.

AHMET KURAL'IN 3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, soruşturma başlatan ve oyuncu Ahmet Kural'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na yeni bir dilekçe sundu. Dilekçede, şüpheli Kural'ın bir televizyon kanalının ana haber bültenine, hakikatten uzak, gerçek dışı, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu aktarıldı. Anayasaya göre 3 yıla yakın kasten yaralama ve tehdit ettiği için Ahmet Kural'ın hapis cezası ile yargılanması gerektiği beyan edildi.