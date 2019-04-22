Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu Darp Etmekle Suçlanan Ahmet Kural'a 1 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Verildi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu Darp Etmekle Suçlanan Ahmet Kural'a 1 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Verildi

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu Darp Etmekle Suçlanan Ahmet Kural'a 1 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Verildi

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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