Şarkıcı Seva'dan beklenen klip geldi!
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Şarkıcı Seva'dan beklenen klip geldi!

Şarkıcı Seva'dan beklenen klip geldi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2021 müzik piyasasına yepyeni bir ses ve tarzda giren Azerbaycanlı ünlü sanatçı ve sunucu Seva (Gecemiz) isimli şarkısıyla sanat camiasında şimdiden adından söz ettirmeyi başardı.

Yepyeni şarkı ve klibiyle müzik piyasasına hızlı bir başlangıç yapan Seva Azerbaycandaki başarısına Türkiye'dede ismini taçlandıracağına çok emin.Gecemiz isimli klibini ünlü rapçı Kurşun ile düet ederek farklı bir okuma stili ile dikkatleri üzerine çekti.Hedefinin ikinci vatanım dediği Türkiyede büyük ses getireceğine inanan Seva hayalinin Türkiyedeki ünlü sanatçılarla rekabete gireceğinden ve türk halkının kendisini hem sevip hemde destek vereceğinden şüphesi yok.

Kaynak: Snob Magazin

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