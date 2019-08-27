Şarkıcı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

Şarkıcı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, hayatını kaybetti.

27.08.2019 14:30
Şarkıcı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti.

Kaynak: AA
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