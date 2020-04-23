ŞARKICI MUSTAFA CECELİ DE OĞLUYLA İSTİKLAL MARŞI OKUDU İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA ŞARKICI Mustafa Ceceli oğluyla birlikte saatler 21.002i gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA ŞARKICI Mustafa Ceceli oğluyla birlikte saatler 21.002i gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm Türkiye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden kutladı. Tüm Türkiye'de kutlamalar kapsamında saatler 21.00'i gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Şarkıcı Mustafa Ceceli de oğluyla birlikte İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: DHA