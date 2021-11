Şarkıcı Murat Gözgü'den hayranlarına müjde: Yeni çalışmalarım olacak

Daha önce farklı sektörlerde çalıştığını ifade eden Murat Gözgü, "Farklı sektörlerde çalıştım. Turizm ve taşımacılık alanlarında deneyim edindim. Ama müzik benim için çok özel bir alan. Yaratıcılığın ve sanatsallığın ortaya çıkmasını sağladığı için müzik alanında kendimi geliştirmeyi seviyorum. Her bir aşamasında çok emek harcadığım şarkılarımın tamamı benim için çok değerli. Genel olarak müzik, yaratıcılığın perçinlendiği bir alan olduğu için bu alanda yoğun bir çalışma içerisindeyim" şeklinde konuştu.

Açıklamasının devamında "Küçüklüğümden beri doğu ve batı unsurlarının bir arada olması gerektiğini düşünüyorum" diyen Gözgü, "Aslında şarkılarımda da bu harmoni açığa çıkıyor. Şarkılarımda kültürümüzden çok özel motifler bulmanız mümkün. Küçüklüğümden beri doğu ve batı unsurlarının bir arada olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında şarkılarımda da bu harmoni açığa çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Her bir şarkısının özel olduğunu ifade eden Gözgü, şöyle dev"m etti: "Şarkılarımda kültürümüzden çok özel motifler bulmanız mümkün. Her bir şarkımın çok özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü her biri çok büyük bir emeğin ve çalışmanın ürünü. 'Utanmadın Giderken' en çok içime sinen şarkılarımdan biri. Hem müziği hem de sözleriyle ilgileri üzerine çekmiş durumda. Bu şarkımı 2021 yılında yayınladım. Fakat uzun bir çalışmanın eseri olduğunu söyleyebilirim."

