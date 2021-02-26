Şarkıcı Kutsi evleniyor! İşte müstakbel eşi

Güneş'in haberine göre; 7 yıl birlikte olduğu Feyza Çıpa'dan ayrıldıktan sonra rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile birlikte olan Kutsi, nikah işlemlerini başlattı.

DÜĞÜNÜ PANDEMİ SONRASI YAPACAKLAR

Dizi çekimlerinin gerçekleştiği Gaziantep'te gün alan oyuncunun, pandemi nedeniyle düğünü daha sonra yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin