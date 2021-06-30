Şarkıcı kimliği 'Mesjopala' olan iş adamı müzik çalışmalarını tamamladı
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Şarkıcı kimliği 'Mesjopala' olan iş adamı müzik çalışmalarını tamamladı

Şarkıcı kimliği 'Mesjopala' olan iş adamı müzik çalışmalarını tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

2021 Yılında bir müzik şirketine ortak olarak müzik piyasasında kolları sıvayan, şarkıcı kimliği 'Mesjopala' olan iş adamı Mustafa Palabıyık "Unuttum Seni" ve "Ölüyorum" adlı single çalışmalarını tamamladı.

2021 Yılında bir müzik şirketine ortak olarak müzik piyasasında kolları sıvayan, şarkıcı kimliği 'Mesjopala' olan iş adamı Mustafa Palabıyık "Unuttum Seni" ve "Ölüyorum" adlı single çalışmalarını tamamladı. Dijital platformlarda yayınlanan şarkıların 2 ay içinde Youtube'da 400 binden fazla kişi tarafından dinlendiği kaydedildi.

Almanya'da yatırımlar gerçekleştiren iş adamı "Müziğe olan tutkum her zaman vardı. Türkiye'ye sene başında yaptığım ziyaretlerde dostum Ekrem Düzgünoğlu'nun yönetici olduğu müzik şirketi ile anlaştık ve ortak olduk. Uzun zamandır besteler ve sözler yapıyordum ve bu vesile ile kendi klip çalışmamızı da tamamladık" dedi.

İş adamı Mustafa Palabıyık 'Mesjopala' ismi için ise "Yıllardır sevdiğim ve yakın çevrem tarafından tabiri caizse lakap olarak 'Mesjopala' ismiyle bilinirim. Hem söyleyiş hem de bir tarz olarak beni yansıttığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE YARDIMCI OLACAĞIZ"

Türkiye'den Almanya'ya 1970 yılından beri ihracat yaptıklarını ve ülkeye katkı sağladıklarını belirten iş adamı Palabıyık "Ülkemiz için daha farklı neler yapabiliriz, özellikle gençlerin Türkiye ve yurt dışında seslerini daha fazla nasıl duyurabiliriz diye projeler üretiyoruz. Son ziyaretimde üzerinde uzun zamandır düşündüğümüz müzik yapım şirketi projemiz de tamamlandı ve BPM Müzik ile ortaklık kurduk. Gençlere ve sesi güzel ama sesini duyuramayan herkese şarkıcı olma yolunda yardımcı olacağız" dedi.

'Mesjopala' ismiyle dijital platformlarda ve TV'lerde klipleri yayınlanan iş adamının 3. tekli şarkısının da yakın zamanda hazırlıklarının tamamlanacağı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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