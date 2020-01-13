: Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın vefat eden annesi toprağa verildi

13.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:38

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın vefat eden annesi Suriye Zelal Yıldızhan'ın cenazesi, başkentte son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Yıldızhan'ın cenazesi, bu sabah Ankara'ya getirildi.

Yıldızhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile İzzet Yıldızhan'ın arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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