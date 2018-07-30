Şarkıcı İdo Tatlıses Askerliğini Bedelli Yapmayacağını Açıkladı

Genç şarkıcı İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Gündemde olan bedelli hakkında soruları cevaplayan Tatlıses, konuya olumlu bakmadığını söyledi.

"BEDELLİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Askerliğini bedelli olarak yapacağı konuşulan İdo, "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, gitmeyeceğim" dedi.

"AYRILDIĞIM SEVGİLİMİ TAKİP ETMEM"

Yasemin Şefkatli ile ayrılık kararı alan İdo, ilişkinin bitme sebebini de şu sözlerle özetledi: "Ne ihanet,ne kıskançlık, ne de annem Derya Tuna... Kısmet değilmiş konuşarak ayrılmaya karar verdik. Ayrıldığım sevgilimi de sosyal medyadan takip etmem."

"ERKEKLER BENDEN SONRA HALHAL TAKMAYA BAŞLADI"

Kilo verdikten sonra yeni tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, halhal takmasıyla ilgili,"Benim halhal taktığımı gören erkekler benden sonra halhal takmaya başladı' dedi.