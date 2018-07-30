Şarkıcı İdo Tatlıses Askerliğini Bedelli Yapmayacağını Açıkladı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki oğlu İdo Tatlıses, askerliğini bedelli olarak yapmayacağını söyledi.
Genç şarkıcı İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Gündemde olan bedelli hakkında soruları cevaplayan Tatlıses, konuya olumlu bakmadığını söyledi.
"BEDELLİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Askerliğini bedelli olarak yapacağı konuşulan İdo, "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, gitmeyeceğim" dedi.
"AYRILDIĞIM SEVGİLİMİ TAKİP ETMEM"
Yasemin Şefkatli ile ayrılık kararı alan İdo, ilişkinin bitme sebebini de şu sözlerle özetledi: "Ne ihanet,ne kıskançlık, ne de annem Derya Tuna... Kısmet değilmiş konuşarak ayrılmaya karar verdik. Ayrıldığım sevgilimi de sosyal medyadan takip etmem."
"ERKEKLER BENDEN SONRA HALHAL TAKMAYA BAŞLADI"
Kilo verdikten sonra yeni tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, halhal takmasıyla ilgili,"Benim halhal taktığımı gören erkekler benden sonra halhal takmaya başladı' dedi.
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ey cumhur baskani cokmu para lazim adeletli olsana zenginden 100 bin al fakirden 15 bin alsana bumu senin adeletin guvenmeyin arkadaslar akpde adelet yokturCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çürük alır sıkıntı yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çürük raporu almıştır merak etmeyin bu askerlik yapmaz :)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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reklam kokan hareketler bunlarCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Zengin içleri 25 gün. Fakir evlatları 1 sene ha. Sonra neymiş şehit ol ayakları. Zaten inançlı biri bedelli yapmaz. Hadislere bakın...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır