Şarkıcı İbrahim Aktolon'da tatil için Bodrum'u seçti

Aktolun, ''Bir çok şarkıcı arkadaşıma Avrupa'da konser bağladım ve destek oldum. Ama Türkiye'ye geldiğimde hiç birinden ne bir telefon alıyorum ne de başka bir şey. Ben onlardan bir şey bekleyerek bunları yapmıyorum ama nankör bir piyasadayız'' dedi.

Yeni şarkısı üstü kalsından da bahseden Aktolon, ''Allah'a çok şarkımız çok iyi gidiyor. Tepkiler çok güzel''dedikten sonra teknede mangal keyfi yaptı. Jet-ski'ye de binen şarkıcı, denizde adeta şov yaptı.

KLİBİ MEMLEKETİNDE ÇEKTİ

İbrahim Aktolon'un Yener Çevik'le birlikte seslendirdiği "Üstü Kalsın" adlı şarkıyı 7 Haziran da müzikseverlerin beğenisine sundu. Aktolon'un hem müziğini bestelediği hem de Çevik'le birlikte sözlerini yazdığı "Üstü Kalsın"ın video klibi de aynı tarihte müzik kanallarında dönmeye başladı. Sanatçı, aranjesi Murat Yaprak'a ait yeni şarkısının klibini kendi memleketi Mardin'de çekti. İstanbul'dan giden 68 kişilik bir ekiple yapılan çekimler, 3 günde tamamlandı.

Kaynak: Bültenler