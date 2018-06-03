Son Dakika! Gözaltına Alınan Şarkıcı Haluk Levent, 2,5 Dakika Sonra Serbest Bırakıldı
Son dakika! Şarkıcı Haluk Levent, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alındıktan 2,5 dakika sonra serbest bırakıldı.
Şarkıcı Haluk Levent, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı.
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi.
OTELDEN ALINAN ŞARKICININ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Levent'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
SAVCI İLE İŞİM 2,5 DAKİKA SÜRDÜ
İfade verdikten sonra serbest bırakılan şarkıcı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok! 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı yok mu diye soruldu. 12 yıl önce! Yok dedim çıktım. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü. Hiç bir sorunum yok."
Şarkıcı geçtiğimiz yıllarda 'yasa dışı telefon dinlemeleri' ve 'çete' suçlamalarından birçok kez gözaltına alınmıştı.
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Bizi bölen ,16 yıldır yürüttükleri politikalarla İnsanları birbirine düşman eden Sayın ! büyüklerimize saygılar !Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Kesin akp , li fitnelerden dirCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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AKP yoksa zaten ülke yok olacak demektir. Demedi demeyin.Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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Şu tırnakların kirliliğine bakınCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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Haluk Levent; "Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok!!!" yazmış. Neye, kime göre adalet?Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır