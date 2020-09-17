Şarkıcı Halil Sezai, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu bir şekilde ifadeye çağrılan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu bir şekilde ifadeye çağrılan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca mevcutlu bir şekilde getirilmesi talimatı üzerine avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına gelen Paracıkoğlu'nun Basın Suçları Soruşturma Bürosunda savcılık tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, bir saati aşan ifade işleminin ardından Paracıkoğlu'nu "silahla yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk etti.

Kaynak: AA