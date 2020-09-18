Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine Paracıkoğlu, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunda savcılık tarafından ifadesi alınan Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edildi.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kararda, "delillerin tam olarak toplanmamış olması, olayla ilgili kişilerin etki altına alınarak delillerin karartılma ihtimalinin bulunması, şüphelinin üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı ve olayın toplumun duyarlı olduğu bir alanda toplum vicdanında yol açtığı etki göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbirinin mevcut soruşturma yönünden yetersiz kalacağı" belirtildi.

Hakimlik, olayın oluş şekli ve mevcut delil durumu, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklanması talebini reddetti.

Şüphelinin hakimlik ifadesi

Şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun hakimlikte verdiği ifadesinde, olayın yönetmen Murat Aytar Ağırlar ile müşteki arasında yaşanan husumetten kaynaklandığını savundu.

Villada yemek programı çekimi yaptıklarını anlatan Paracıkoğlu, tutulan 4. villaya dekor yaptırıp çekim yapmaya başlayınca tacizlerin başladığını, müştekinin çeşitli şekillerde çekim yapmalarına engel olduğunu öne sürdü.

Bu nedenle yeni bir yer arayışına girdiklerini, olay günü de müşteki ile bir kez daha görüşmek üzere villasına gittiklerini dile getiren Paracıkoğlu, şunları kaydetti:

"Hatta bu amaçla yolda çiçek aldım. Olay öncesinde bir önceki günden aldığım alkolün etkisi halen vardı. Müştekinin evine gittiğimizde 4 villanın da ortak bahçesinden geçtik. Ancak konutun içine girmedik. Ben o sırada eskiden onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye 'Odun mu olalım, yoksa çiçek mi olalım, aramız nasıl olsun?' diye takılmaktı. Tümüyle espri amaçlıydı. Bu odunla asla müştekiye vurmadım."

Müşteki Hüseyin Meriç'e seslendiğinde kendisine küfür ettiğini, olayın şokuyla bir an durakladığını ve aralarında itiş kakış olduğunu ama müştekiye vurmadığını, vurma olayı daha sonra dışarıda yaşandığını anlatan Paracıkoğlu şöyle devam etti:

"Bahçede vurduğumu hatırlamıyorum. Ancak sokakta ağır küfürleri devam ettiği için yapmamam gereken şeyleri yaptım. Kendime yakıştıramıyorum. Yaptığım hayvanlıktı. Gerek böyle bir eylemle yaraladığım için gerekse müştekinin durumunu göz önünde bulundurduğumda yaptığımı tasvip etmiyorum. Pişmanım. O an yaptığım şey bir öfke patlaması gibiydi. Görüntüye yansımayan yerlerde müştekinin bana saldırıları da oldu."

Paracıkoğlu, müşteki ile arasında yaşanan ezan diyoluğunu da değinerek, "Ben hiçbir şekilde ezan ve dini kavramlarla kavga etmem. Konserlerimde ezana saygım nedeniyle ara vermiş biriyim." dedi.

Şarkıcı Halil Sezai Paracıklıoğlu, kararın ardından Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Süreç

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.

Kaynak: AA