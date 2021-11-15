Şarkıcı Gülden'in sahne maratonu başladı

Üst üste yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı sanatcı Gülden'in konser maratonu başladı.

Geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alan Gülden, hem sevilen hit'lerini hem de izleyicilerinin istek şarkılarını seslendirmeyi ihmal etmedi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü Sanatçı, konserlerinin devam edeceğini belirterek "Sürprizler yolda" dedi.

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