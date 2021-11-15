Şarkıcı Gülden'in sahne maratonu başladı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarkıcı Gülden'in sahne maratonu başladı

Haberler.com - Haberler | Magazin
Şarkıcı Gülden'in sahne maratonu başladı

Son dönemlerde imza attığı eserlerle adından söz ettiren şarkıcı Gülden, konser maratonuna başladı.

Üst üste yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı sanatcı Gülden'in konser maratonu başladı.

Geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alan Gülden, hem sevilen hit'lerini hem de izleyicilerinin istek şarkılarını seslendirmeyi ihmal etmedi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü Sanatçı, konserlerinin devam edeceğini belirterek "Sürprizler yolda" dedi.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title