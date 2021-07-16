Şarkıcı Gülden, eski eşi tarafından tehdit edildi!
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Şarkıcı Gülden, eski eşi tarafından tehdit edildi!

Şarkıcı Gülden, eski eşi tarafından tehdit edildi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Youtube üzerinden yeni şarkısı 'Yandan Yandan'ı takipçilerine buluşturan şarkıcı Gülden, eski eşi tarafından tehdit edildi. Gülden eski eşi Ercan Mutlu, "Onu nasıl yarattıysam, yok edeceğim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Şarkıcı Gülden, yeni seslendirdiği 'Yandan Yandan' adlı şarkısını, Youtube üzerinden hayranlarıyla buluşturdu. Şarkı, kısa süre içerisinde 90 bin görüntülenmeye ulaştı.

Hayranları, şarkıcıyı tebrik ederek, güzel yorumlarda bulunurken, şarkının altına bir kişi tarafından yapılan yorumlar herkesin dikkatini çekti.

1 KIZ ÇOCUKLARI VAR

Gülden 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kaldı. Mutlu, şarkının altındaki yorum kısmına yazdığı mesajlarla, şarkıcıya tehditler savurdu.Biten evliliğinden bir kızı olan şarkıcının eski eşi tarafından yapılan yorumlar, tepkilere neden oldu.

Diğer yandan bir süredir eski eşiyle sorun yaşayan Gülden'in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

İşte Ercan Mutlu'nun Gülden'in şarkısının altına yaptığı yorumlar:

Şarkıcı Gülden, eski eşi tarafından tehdit edildi!
Şarkıcı Gülden, eski eşi tarafından tehdit edildi!
Şarkıcı Gülden, eski eşi tarafından tehdit edildi!
Şarkıcı Gülden, eski eşi tarafından tehdit edildi!
Şarkıcı Gülden, eski eşi tarafından tehdit edildi!

Kaynak: Snob Magazin

Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Youtube'da yayınlanan yeni şarkısının altına yorum olarak yazdı
Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Youtube'da yayınlanan yeni şarkısının altına yorum olarak yazdı
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