Şarkıcı Gökhan Türkmen, 19 Mayıs'a özel konser verecek
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Şarkıcı Gökhan Türkmen, 19 Mayıs'a özel konser verecek

Şarkıcı Gökhan Türkmen, 19 Mayıs'a özel konser verecek
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Şarkıcı Gökhan Türkmen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Zorlu PSM'nin YouTube kanalında sevenleriyle bir araya gelecek.

Şarkıcı Gökhan Türkmen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Zorlu PSM'nin YouTube kanalında sevenleriyle bir araya gelecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır ürettiği şarkılar, sahne performansları ve katıldığı projelerle müzik dünyasında yer alan sanatçının vereceği konser, ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

Türkmen'e aranjör ve prodüktör kimliği ile pek çok ilke imza atan Genco Arı ile müzik dünyasının önemli isimlerinden Feryin Kaya ve Serkan Emre Çiftçi canlı performanslarıyla eşlik edecek.

Konser, 19 Mayıs saat 21: 00'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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